(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Стокгольме арестовали шведа, который атаковал торгпредство России, передает РИА Новости.

Шведский подданный с фамилией Карнюшин трижды в январе атаковал в Стокгольме российскую дипломатическую собственность. Реакция шведской стороны последовала после вызова посла Швеции в России в МИД РФ. Российские дипломаты заявили, что после каждого нападения Карнюшин задерживался шведской полицией, которая вскоре его отпускала.

мужчина 6 января проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания торгпредства. 10 января Карнюшин незаконно проник на территорию посольства, позднее в тот же день он повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения.

О причинах агрессии шведа в отношении российского имущества не говорится. Известно, что три года назад один из сотрудников посольства России сломал гражданину Швеции нос, когда тот разбил стекла у нескольких машин на территории диппредставительства РФ.