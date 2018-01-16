Из-за попавшей в продажу ядовитой рыбы в Японии объявили тревогу

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В супермаркете в японской префектуре Айти извинились за продажу печени рыбу фугу, неправильное приготовление которой может привести к смерти, пишет «Газета.ру».

О продаже запрещенного продукта сообщил властям префектуры покупатель. После этого муниципалитет выпустил предупреждение, в котором предупредил горожан об опасности. Затем была организована проверка магазина, где продавали смертельно опасный продукт.

После предупреждения покупатели вернули четыре из пяти проданных упаковок в магазин. Пятый покупатель позвонил в магазин и заверил, что он уже приготовил печень и съел ее, чувствует себя хорошо.