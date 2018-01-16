Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

В 2017 году Татарстан принял 3,1 млн туристов

16 января 2018, 20:52

В новогодние каникулы республику посетило 130 тыс. туристов.
В новогодние праздники 110 тысяч туристов потратили в Татарстане более миллиарда рублей
Туристические возможности Татарстана презентовали в Санкт-Петербурге
Глобальные тенденции развития туризма обсудят на международном форуме в Казани
Из Екатеринбурга в Казань запустят туристический поезд выходного дня
Туристов привлечет национальная кухня Татарстана – президент Ассоциации туристских агентств РТ

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В 2017 году Татарстан принял 3,1 млн туристов, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на встрече Президента Владимира Путина с членами Правительства, сообщает ТАСС.

Республику Татарстан в период новогодних каникул посетили 130 тыс. туристов, что на 18 процентов выше показателя прошлого года. В целом в 2017 году республику посетили 3,1 млн туристов, что на 24 процента больше, чем годом ранее.

Туристические поездки по России в новогодние каникулы совершили около семи млн человек, что на 9 процентов больше, чем в 2016 году.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter