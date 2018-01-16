(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В 2017 году Татарстан принял 3,1 млн туристов, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на встрече Президента Владимира Путина с членами Правительства, сообщает ТАСС.

Республику Татарстан в период новогодних каникул посетили 130 тыс. туристов, что на 18 процентов выше показателя прошлого года. В целом в 2017 году республику посетили 3,1 млн туристов, что на 24 процента больше, чем годом ранее.

Туристические поездки по России в новогодние каникулы совершили около семи млн человек, что на 9 процентов больше, чем в 2016 году.