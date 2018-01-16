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Минниханов договорился с послом Нидерландов в РФ о сотрудничестве в сфере здравоохранения и АПК

16 января 2018, 17:58 , Фото: Василий Иванов

Минниханов договорился с послом Нидерландов в РФ о сотрудничестве в сфере здравоохранения и АПК Нидерланды — это один из основных торговых партнеров Татарстана, заметил глава республики.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня с послом Королевства Нидерландов в РФ Региной Джонс-Бос на полях Гайдаровского форума-2018 в Москве, сообщает пресс-служба главы республики.

В марте прошлого года посол посещала Татарстан во главе делегации голландских деловых кругов, отметил Рустам Минниханов и поблагодарил руководство Нидерландов за внимание к вопросам формирования благоприятных условий для расширения региональных контактов.

Нидерланды — это один из основных торговых партнеров Татарстана, заметил глава республики. По итогам девяти месяцев 2017 года товарооборот между Татарстаном и Нидерландами увеличился на треть и превысил 1,6 млрд долларов. 

В 2011 году в Набережных Челнах был открыт завод голландской компании DSM по производству высококачественных премиксов (витаминно-кормовых смесей для животноводства), напомнил Минниханов. В 2016 году запущена вторая очередь.

Татарстан также успешно сотрудничает с голландскими фирмами в агропромышленной сфере, машиностроении, нефтехимии, информатизации и ИТ, банковском и инновационном направлениях. Важным является сотрудничество в сфере здравоохранения, подчеркнул Президент Татарстана. 

Рустам Минниханов и Регина Джонс-Бос обсудили перспективы расширения татарстано-нидерландского сотрудничества, в том числе рассмотрели возможности развития совместных проектов в сфере здравоохранения и АПК.


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