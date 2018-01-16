В Краснодаре врачи обвиняются в смерти пациентки из-за забытой в ее теле салфетки

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). На Кубани врачи обвиняются в смерти пациентки из-за забытой в ее теле салфетки, передает ТАСС.

56-летняя жительница Хабаровского края 10 февраля прошлого года была доставлена в краснодарскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Женщине провели операцию. Второго марта пациентка была выписана из больницы, а 17 мая хабаровчанка скончалась.

Следователи СКР провели проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Патологоанатомическое исследование показало, что причина смерти 56-летняя жительницы Хабаровского края в краснодарской больнице – марлевая салфетка, которую врачи оставили в желудочно-кишечном тракте пациентки при проведении операции.

По результатам проверки следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».