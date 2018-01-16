Розничная сеть «Ростелекома» и Touch Bank представляют новую банковскую карту «Синица»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») совместно с Touch Bank запускает карту «Синица», с помощью которой клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5 процентов. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Новая банковская карта имеет ряд преимуществ: до 8 процентов годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными от 12 процентов, бесплатное обслуживание в первый год пользования и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира.

«Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для наших клиентов и особое внимание уделяем современным технологиям и цифровым сервисам, — прокомментировала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор «Ростелеком-Розничные системы», — Теперь "Синица" доступна в более чем 1 000 центров продаж и обслуживания "Ростелекома" по всей России, также карту можно заказать на сайте Touch Bank».

«Карта "Синица" — новый продукт Touch Bank, созданный специально для клиентов крупнейшей телекоммуникационной компании России. Теперь клиенты компании получат доступ к самым передовым предложениям digital-банка: кэшбэк 5 процентов за оплату услуг и продуктов "Ростелекома", выгодной бонусной программе, вкладу с прогрессивной ставкой, уникальной кредитной линии и обслуживанию 24/7», — рассказал Сергей Можаев, руководитель дирекции развития банковских продуктов Touch Bank.

ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) — дочернее предприятие ПАО «Ростелеком», созданное в целях развития и повышения эффективности собственной розничной сети компании. Проект реформирования розничной сети запущен в ноябре 2014 года. Сегодня «Ростелеком – Розничные системы» состоит из 7 макрорегиональных филиалов с головным офисом в Москве. По состоянию на сентябрь 2017 года, в РРС входит более тысячи центров продаж и обслуживания на всей территории России.

Основное направление деятельности компании — подключение и обслуживание абонентов «Ростелекома» — физических и юридических лиц, а также реализация дополнительных сервисов и услуг. Среди них: денежные переводы, погашение кредитов, продажа SIM-карт и обслуживание абонентов сотовых операторов, выдача заказов из интернет-магазинов, реализация страховых продуктов и услуг, лотерейных билетов, сложных технических товаров (мобильных телефонов, планшетов) и аксессуаров к ним.

Touch Bank – розничный digital-банк, вышедший на российский рынок банковских услуг в апреле 2015 года. Touch Bank работает по лицензии ОТП Банка и является международным проектом европейской OTP Group; банк представлен в цифровой среде и не имеет собственных отделений и банкоматов, привлечение и обслуживание клиентов реализуется дистанционно – через интернет-банк и мобильное приложение. Touch Bank предлагает полноценный пакет финансовых продуктов и услуг на базе универсальной кредитно-дебетовой карты VISA. В распоряжении клиентов депозиты и текущие счета, бесплатное пополнение и снятие наличных через сторонние устройства по всему миру, управление счетами в разных валютах, денежные переводы и платежи, возобновляемая кредитная линия карты и кредиты наличными, программа лояльности и другие инструменты управления личными финансами в режиме реального времени.