Здание посольства Австралии в Москве могут продать за 12 млн долларов

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Офисное здание в центре Москвы рядом с Кремлем, где располагается посольство Австралии, выставлено на продажу за 12,18 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Kalinka Group, которая является организатором сделки.

Особняк выставлен по ставке 7 тыс. долларов за кв. м. Срок окупаемости объекта насчитывает порядка 11 лет. Согласно договору, до 2022 года в здании располагается посольство Австралии.

Особняк продается вместе с прилегающей территорией, где расположена парковка на 30 мест. Здание имеет три этажа и занимает 1 тыс. 740 кв. м.