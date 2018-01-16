Взрывной волной выбило окна пятиэтажки на Урале

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Взрывной волной выбило окна пятиэтажки в городе Верхняя Пышма в Свердловской области, передает ТАСС.

Мощный хлопок произошел в квартире, где проживает ранее судимый 36-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции, где он рассказал, что нашел на свалке две фильтрующих коробки от противогаза. Он решил использовать их на зимней рыбалке и для этого принес в квартиру, там заполнил легковоспламеняющейся жидкостью.

Пока мужчина на кухне готовился к рыбалке, в зале, где находились баллоны от противогаза, произошел хлопок, в результате которого в квартире выбило стекла и была повреждена стена.

На время работы специалистов экстренных служб часть жильцов дома эвакуировали. Угрозы дополнительных разрушений нет.