Серия почтовых марок «Фауна России» пополнилась изображениями редких дятлов

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Серия почтовых марок «Фауна России» пополнилась изображениями дятлов, занесенных в красные книги регионов России. Об этом сообщает 16 января пресс-служба Минприроды России.

«Марки номиналом 35 рублей в ближайшее время поступят в продажу в отделения Почты России. Тираж каждой из них составляет 120 тысяч экземпляров. На территории нашей страны встречаются 14 видов дятлов. Серия марок «Фауна России» имеет большое значение для экологического просвещения, формирования ценностей охраны окружающей среды», — сообщает пресс-служба ведомства.

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделениях Почты России на Мясницкой улице, 26, в Москве. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

