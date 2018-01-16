Гены миног помогут вылечить травмы спинного мозга у людей

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Гены дальних родственников рыб — миног, которые помогают им восстанавливать спинной мозг, есть и в организме человека, сообщает «Хайтек» со ссылкой на Science Daily.

Миноги способны всего за 10 — 12 недель полностью восстановить функцию поврежденного спинного мозга. Ученые выяснили, что за регенерирующую функцию отвечают гены, которые активировались в процессе восстановления спинного мозга этих существ.

Многие из этих генов присутствуют и работают у млекопитающих, но у них они участвуют в восстановлении периферической нервной системы. Ученые предполагают, что эти гены и сигнальные пути можно будет использовать, чтобы лечить травмы спинного мозга у людей, говорится в сообщении издания.