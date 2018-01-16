«Нефтехимик» делегирует на Олимпиаду двух игроков

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня сборная Швеции объявила состав на зимние Олимпийские игры 2018 года. В команду вошли 10 представителей КХЛ, двое из них играют за нижнекамский «Нефтехимик».

Таким образом, треть шведских игроков из КХЛ представляют клубы Татарстана. Помимо «белого барса» Антона Ландера на Олимпиаде в Корее сыграют два игрока «Нефтехимика». Это защитник Эрик Густафссон и нападающий Деннис Эверберг.

Примечательно, что оба игрока начинали нынешний сезон в омском «Авангарде», но осенью перешли в «Нефтехимик». В рядах нижнекамцев Густафссон провел 19 матчей, сделав девять результативных передач. Эверберг сыграл за «Нефтехимик» 10 матчей, забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.