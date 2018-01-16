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Происшествия

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Германии выросло до 48 человек

16 января 2018, 16:57

Десять пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в немецком городе Эбербахе выросло до 48, говорится в публикации на сайте «Вести».

Из всех пострадавших 43 —дети. Десять пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Эвакуация пострадавших с места ДТП проводится тремя вертолетами и десятью машинами скорой помощи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что автобус внезапно свернул с дорожной полосы, протаранил несколько автомобилей и въехал в стену офисного здания. Сила удара была такова, что кабину водителя и крышу автобуса сильно разворотило. 


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