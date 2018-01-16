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Экономика и финансы

Ernst & Young будет внедрять цифровые технологии в Татарстане

16 января 2018, 17:00

Британская компания работает в Казани с 2011 года.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Ernst & Young будет внедрять цифровые технологии в Татарстане. Соответствующее соглашение между Правительством РТ и компанией было заключено сегодня в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Президента республики.

В ходе общения с представителями британской фирмы Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил о деятельности Ernst & Young в Казани (с 2011 года – прим. Т-и). Она предоставляет в городе аудиторские услуги, к которым прибегают самые большие предприятия республики.

Согласно новому документу, Татарстан и Ernst & Young договорились о сотрудничестве в области цифровых технологий и их использования в республике.


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