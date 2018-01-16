Начальником Управления нацобразования Минобраза РТ будет назначена директор казанской гимназии № 12

(Казан, 16 января, «Татар-информ», Рамис Латипов). Новым начальником Управления национального образования Министерства образования и науки Татарстана может быть назначена директор казанской гимназии № 12 с татарским языком обучения имени Ф. Г. Аитовой Лилия Ахметзянова, стало известно ИА «Татар-информ» из собственных источников.

Сама Лилия Ахметзянова подтвердила корреспонденту ИА «Татар-информ» информацию о том, что получила предложение возглавить управление. Однако говорить об официальном назначении еще рано, сказала она.

Также агентству стало известно о том, что Лилия Ахметзянова уже попрощалась с коллективом гимназии. В настоящее время исполняющим обязанности директора назначена замдиректора по воспитательной работе Зульфира Рахматуллина.

Общий педагогический стаж Лилии Ахметзяновой — 23 года. По образованию она учитель истории и обществознания. В 1994 году окончила Елабужский педагогический институт. В татарской гимназии № 2 Нижнекамска работала учителем истории, заместителем директора. В 2011 году она была назначена на должность руководителя отдела по связям с общественными организациями исполкома Нижнекамского района РТ. Позже возглавила Управление национального образования в Министерстве образования и науки РТ. Год назад стала директором 12-й гимназии.

По сведениям ИА «Татар-информ», назначение Ахметзяновой на должность начальника Управления может состояться завтра.



