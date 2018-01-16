Ученые бьют тревогу из-за критического обмеления Байкала

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Ученые бьют тревогу из-за резкого обмеления Байкала, которое продолжается в последние четыре года. Об этом сообщает ТАСС.

Последним показателем стал уровень воды в озере, который опустился на 6 сантиметров ниже критической нормы (предельный минимум равен 456 метрам по Тихоокеанской шкале отметок – прим. Т-и)

По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, худшее еще впереди. Исследователи предполагают, что к 1 мая в озере будет зафиксирован самый низкий уровень воды.

Байкал находится в южной части Восточной Сибири и является самым глубоким озером на планете, крупнейшим природным резервуаром пресной воды. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны.