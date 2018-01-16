Крах ТФБ стал причиной спада розничного кредитования в РТ в 2017 году

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В прошлом году рынок розничного крдитования Татарстана сократился на 20 млрд рублей. Основная причина отрицательных показателй — падение ТФБ, считают эксперты. Об этом пишет РБК Татарстан.

«В Татарстане наблюдался спад банковского кредитования физических лиц. Объем портфеля на 1 декабря 2017 года составил 65,8 млрд рублей против 85,2 млрд рублей на начало 2017 года», — рассказал ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин со ссылкой на данные Банка России.

Он добавил, что в целом по стране рынок розничного кредитования показал уверенный рост на уровне более 11 процентов. Ключевыми причинами такой разницы между республиканскими и общероссийскими показателями эксперт считает крах ТФБ и повышенное внимание к качеству активов других банков.

В декабре прошлого года Национальное агентство финансовых исследований проводило опрос среди жителей ПФО. Его результаты показали недоверие 29 процентов населения региона к банкам. Годом ранее этот показатель был на уровне 24 процентов.