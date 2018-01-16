(Набережные Челны, 16 января, «Татар-информ»). В Челнах после ЧП в Перми усилили меры безопасности в детских садах и школах, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Как рассказал начальник Управления образования и по делам молодежи исполкома Винер Харисов, усилился контроль за доступом в детские сады и школы. Проводятся круглосуточные дежурства вахтеров и сторожей, дежурство директоров и учителей школ.

«Если человек заходит в школу, он обязательно должен показать паспорт, зарегистрироваться и объяснить — для чего он пришел. Если он идет к учителю, завучу или директору, то дежурный учитель должен его сопровождать. Мы разработали и распространили инструкцию, согласно которой дежурный администратор каждый день должен осматривать территорию школы или детского сада. В детских садах и школах после 8 часов будет открыта только основная калитка. После приема детей двери в группах будут закрываться на замок», — рассказал Харисов.

Специалисты исполкома сейчас проводят проверки образовательных учреждений на предмет усиления мер безопасности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в школу №127 ворвались двое вооруженных ножами молодых людей. В результате пострадали девять человек. Учительница и один из учеников госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».