Акция «Письмо Дедушке Морозу» помогла исполнить желания 150 детей в Казани

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Казани подвели итоги благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«В 2017 году совместными усилиями нам удалось исполнить желания 150 детей из малообеспеченных, многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, из них 30 воспитанников социально-реабилитационного центра “Дуслык”, которые нуждаются в особой поддержке», – говорится в телеграмме, подписанной руководителем исполкома Казани Денисом Калинкиным.

«Благотворительная акция стала уже доброй традицией, и то чудо, которое депутаты подарили детям, останется в сердцах юных жителей города как бесценное воспоминание», – отмечает Калинкин.

Участие в акции приняли депутаты Государственного Совета РТ. Исполком города выразил благодарность депутатскому корпусу за деятельное участие в ежегодной городской благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу».

21 декабря 2017 года во время проведения последнего в прошлом году заседания Государственного Совета на елке в фойе парламента были размещены письма воспитанников социально-реабилитационного центра для детей и подростков «Дуслык».

Каждый депутат мог снять открытку и осуществить детское желание. Одними из первых к акции присоединились Президент Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин. Участниками благотворительного марафона также стали руководители министерств и ведомств, приглашенные участники заседания парламента. Долгожданные подарки были вручены детям 27 декабря на новогоднем утреннике в центре «Дуслык».