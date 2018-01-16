Альметьевским декретницам дали возможность переучиться на новую профессию

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Сегодня в Альметьевске на базе подросткового клуба «Заря» состоялся семинар для декретниц, которые планируют выйти на работу. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Центр занятости населения Альметьевского района предоставляет женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, возможность бесплатно повысить квалификацию или пройти обучение по специальностям: сметное дело, инспектор отдела кадров, 1С предприятие, парикмахер, дизайнер.



На семинар пришли более 40 женщин, желающих пройти обучение новой специальности. Многие из них были с детьми.



Ежегодно за счет государства обучается порядка 60 декретниц. Обучение проходит бесплатно на очной форме. Средняя продолжительность курсов составляет 2 – 3 месяца. После сдачи экзамена выдается сертификат о профессиональной подготовке, переподготовке или повышении квалификации.