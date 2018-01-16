Все новости Татарстан Россия

Общество

Звезда «Бумера» попал в больницу в Москве

16 января 2018, 16:14

Звезда «Бумера» попал в больницу в Москве В соцсети 45-летний актер пожаловался на «нервы и праздники».
Звезда фильма «Бумер» жестоко избит в Москве
Петр Буслов снимет Безрукова в роли Высоцкого
Актер Сергей Горобченко разбился на мотоцикле

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Снявшийся в фильме «Бумер» актер Сергей Горобченко попал в больницу в Москве. Причиной госпитализации артиста стал панкреатит, сообщает РИА «Новости».

В соцсети 45-летний актер пожаловался на «нервы и праздники», которые, по его мнению, и повлекли за собой такие последствия.

Актер сообщил, что в медучреждение его доставили друзья.

Горобченко окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Помимо съемок в кино он играет в театре. Известность Горобченко принесли роли в кино, среди них «Братья Карамазовы», «Доктор Живаго», «Бумер», «Марш Турецкого» и другие.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter