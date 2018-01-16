Звезда «Бумера» попал в больницу в Москве

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Снявшийся в фильме «Бумер» актер Сергей Горобченко попал в больницу в Москве. Причиной госпитализации артиста стал панкреатит, сообщает РИА «Новости».

В соцсети 45-летний актер пожаловался на «нервы и праздники», которые, по его мнению, и повлекли за собой такие последствия.

Актер сообщил, что в медучреждение его доставили друзья.

Горобченко окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Помимо съемок в кино он играет в театре. Известность Горобченко принесли роли в кино, среди них «Братья Карамазовы», «Доктор Живаго», «Бумер», «Марш Турецкого» и другие.