(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Пользователям Apple угрожает новая фишинговая атака, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика антивирусов ESET.

Интернет-мошенничество заключается в рассылке сразу двух фишинговых писем с целью украсть персональные данные пользователей, говорится в сообщении разработчика.

Пользователи получают письмо от лица App Store, в котором мошенники сообщают о покупке в онлайн-магазине Apple, указывают детали заказа, сумму покупки и документ с «квитанцией» в приложении, сообщают специалисты.

«На подделку указывает адрес отправителя, не имеющий отношения к Apple, неперсонализированное обращение („Дорогой клиент“) и подозрительный документ во вложении», — говорится в сообщении ESET.

Если пользователь откроет файл с «квитанцией», ему будет предложено перейти по фишинговой ссылке, которую нужно использовать в случае проблем с заказом.

«Там пользователю нужно ввести Apple ID и пароль, а далее „подтвердить личные данные“, в том числе, данные банковской карты», — отметили представители антивирусной компании.

Второе письмо придет якобы от имени службы техподдержки Apple с заявлением о том, что некоторые введенные личные данные не подтверждены, а использование сервисов Apple невозможно. Чтобы устранить эти «проблемы», пользователям предлагается во второй раз зайти на фишинговый сайт и заполнить форму с личными данными.

Компания ESET рекомендует пользователям игнорировать неперсонализированные сообщения и не переходить по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях.