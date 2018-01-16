(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Республика Татарстан примет участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества». Конкурс организует Агентство стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АСИ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов положительно оценил проведение самого конкурса, а также предложение АСИ о дальнейшем тиражировании опыта победителей конкурса лучших практик наставничества на территории России.

Сбор заявок на участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества» уже стартовал и продлится до 1 февраля. Экспертный совет до 10 февраля отберет победителей по пяти основным номинациям: «Наставник на производстве», «Наставник в бизнесе и предпринимательстве», «Наставник в социальной сфере», «Наставник в образовании и кружковом движении» и «Дети учат детей», где наставниками выступают дети. Также в конкурсе предусмотрены две дополнительные номинации: «Наставник года» и «Руководитель года» для директоров предприятий, на которых трудятся более 5 тыс. сотрудников.

Первый всероссийский форум «Наставник-2018» пройдет с 13 по 15 февраля 2018 года на площадке ВДНХ в Москве. Направлен он на развитие профессиональной среды наставничества. Форум объединит несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений. В феврале – марте окружные форумы «Наставник» пройдут в семи федеральных округах.

