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Хоккеист «Ак Барса» Ландер сыграет на Олимпиаде за сборную Швеции

16 января 2018, 16:00 , Фото: Ильнар Тухбатов

Хоккеист «Ак Барса» Ландер сыграет на Олимпиаде за сборную Швеции Также в состав «тре крунур» вошел бывший нападающий казанского клуба Оскар Меллер.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Антон Ландер поедет на Олимпийские игры в Пхенчхан в составе сборной Швеции. Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт шведской команды.

Кроме того, за шведов сыграет Оскар Меллер, ранее выступавший в составе казанского «Ак Барса». Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк также попал в олимпийскую заявку сборной Швеции.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Ранее свои составы объявили сборные Чехии и Канады – за них на Олимпиаде сыграют «барсы» Иржи Секач и Роб Клинкхаммер соответственно.
 


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