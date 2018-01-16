Хоккеист «Ак Барса» Ландер сыграет на Олимпиаде за сборную Швеции

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Антон Ландер поедет на Олимпийские игры в Пхенчхан в составе сборной Швеции. Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт шведской команды.

Кроме того, за шведов сыграет Оскар Меллер, ранее выступавший в составе казанского «Ак Барса». Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк также попал в олимпийскую заявку сборной Швеции.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Ранее свои составы объявили сборные Чехии и Канады – за них на Олимпиаде сыграют «барсы» Иржи Секач и Роб Клинкхаммер соответственно.

