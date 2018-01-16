Воспитанницы социального центра в Орле сняли на видео избиение сверстницы

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Три воспитанницы социального центра в Орле избили сверстницу и сняли избиение на видео, передает РИА Новости.

Девочки в возрасте 13, 14 и 15 лет в Орле избили 12-летнюю девочку и заставили ее извиняться перед ними на коленях. Видео с избиением и унижением девочки появилось в одном из каналов в мессенджере Telegram. На видео несколько девочек заставляют свою сверстницу встать на колени и извиняться перед ними за какой-то проступок. Девочка встает на колени, извиняется, но ее все равно начинают бить.

Трех девочек удалили из центра и по решению суда поместили в центр временной изоляции для несовершеннолетних при УМВД по Орловской области на срок до 30 суток. У пострадавшей девочки психическая травма, ее поместили в кризисный центр помощи женщинам и детям.

По сообщениям орловских электронных СМИ, наказание от сверстниц последовало за то, что девочка рассказала о ночной голой фотосессии трех подруг.