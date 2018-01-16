В Нижнекамске состоится открытие выставки двух живописцев

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В нижнекамском музее Ахсана Фатхутдинова состоится открытие выставки двух нижнекамских художников — Рашита Тимериева и Фирдависа Зарипова, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Выставка приурочена к юбилею художников, которым в этом году исполняется 65 лет.

Рашит Тимериев с 2000 года активно занимается творчеством. Он является участником городских и республиканских выставок. Живописец пишет в реалистичной манере. В 2016 году Тимериев был принят в члены Союза художников РТ.

У художника Фирдависа Зарипова много картин природы. Среди них – «Родной край», «Дом в овраге», «Нижнекамская мечеть», «Афанасовская церковь», «Шереметьевские горы» и другие. В своих работах художник стремится передать очарование и характер родного края.

В экспозиции будет представлено 60 картин художников.