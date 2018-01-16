В устье Меши на территории Татарстана создадут новую природоохранную зону

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Оксана Романова). В 2018 году в Татарстане появится еще одна особо охраняемая природная территория – в устье реки Меша. Об этом сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» во время пресс-конференции Госкомитета РТ по сохранению и воспроизводству биоресурсов начальник Управления лицензирования, госучета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира Ринат Чиспияков.

«Здесь были очень большие проблемы в преднерестовый период: начиная от села Карадули до впадения Меши в реку Кама шел незаконный лов рыбы, который тяжело было предотвратить. Большое количество рыбаков собиралось на данной территории, включая как добросовестных, так и недобросовестных. Шел незаконный лов сазана – было принято решение исключить браконьерский лов рыбы и в преднерестовый период организовать особо охраняемую природную территорию в устье реки Меши», – сказал Ринат Чиспияков.



Спикер отметил, что документ разрабатывался и приводился в соответствие с федеральными и региональными нормативными актами в течение полугода, прошел слушания, а также был поддержан Ассоциацией рыбопромысловиков и общественной организацией рыбаков-любителей.

«Проект подготовлен, согласование и экспертизу прошел, сейчас документ находится на согласовании в Министерстве природных ресурсов РФ. После принятия положительного решения он будет направлен в Кабинет Министров РТ на утверждение», – пояснил начальник управления, подчеркнув, что любительское и спортивное рыболовство на данном участке будет разрешено лишь за исключением преднерестового периода с 1 февраля по 15 апреля.

К слову, в конце 2017 года Правительство РТ приняло решение о создании на 1750 га государственного природного зоологического заказника регионального значения «Нерестилище стерляди». По словам Рината Чиспиякова, в обозримом будущем это позволит вычеркнуть стерлядь из перечня краснокнижных видов Республики Татарстан и отнести к промысловым рыбам.

«Тогда рыбопромысловики будут заниматься уже и промышленным ловом в пределах установленных квот», – обнадеживающе заверил Чиспияков.

