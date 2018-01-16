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В Казани наградили победителей конкурса «Ярмарка семейных традиций»

16 января 2018, 17:52

В конкурсе приняли участие более 40 семей из Татарстана, семь из которых стали победителями.

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Общественная организация «Под крылом семьи» подвела итоги республиканского конкурса «Ярмарка семейных традиций», старт которого был объявлен в августе 2017 года, сообщает Дирекция конкурса «Нечкэбил».

Конкурс направлен на сохранение и передачу традиций, фольклора, быта народов Татарстана, реликвий, семейных альбомов, архивов, на сплочение молодых семей.

В конкурсе участвовали более 40 семей из Татарстана, семь из которых стали победителями. 

13 января состоялась презентация видеофильма о семейных традициях участников конкурса и награждение победителей.

Победителями стали семьи Кашаповых из Нурлата, Нестеровых из Нижнекамска, Лутфуллиных из Зеленодольска, Лихачевых из Болгара. Также победили три семьи из Казани – Башировых, Галиевых и Леваи.

Семьи получили дипломы и награды от общественной организации «Под крылом семьи».

Организаторы также разработали брошюру «Ярмарки семейных традиций», которая будет передана в ЗАГС Казани как наглядный пример семейных ценностей молодым парам, вступающим в брак.

 


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