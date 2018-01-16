Жители Кировского и Московского районов Казани смогут помочь в создании музея

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Жители Кировского и Московского районов Казани смогут внести свой вклад в создание музея, который откроется в администрации. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ.

Казанцев просят вспомнить об интересных фактах, связанных с районами, принести уникальные фотографии, достойные помещения в экспозицию будущего музея.

По замыслу организаторов, выставка будет способствовать сохранению истории этих мест, по ней любой желающий сможет проследить, как менялась жизнь горожан, городская архитектура и облик районов.