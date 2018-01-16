В нацпарке «Нижняя Кама» завершились двухлетние работы по лесоустройству

(Елабуга, 16 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На территории национального парка «Нижняя Кама» завершились лесостроительные работы, которые проводились в течение двух лет. По словам сотрудников нацпарка, благодаря этой работе фактически запущен процесс формирования цифрового будущего управления парком.

На сегодня завершены и полевые, и камеральные работы, а все собранные данные внесены в геоинформационную систему нацпарка «Нижняя Кама».

«Благодаря этой колоссальной работе мы получили всю полезную информацию о состоянии насаждений, о рекреационном потенциале парка. Кроме того, сейчас все границы поставлены на кадастровый учет», — поделился старший госинспектор в области охраны окружающей среды НП «Нижняя Кама» Рустам Фасихов.



В последний раз такие работы на территории парка проводилось в 1993 году. Сейчас сотрудники парка проводят анализ изменений, произошедших на территории парка за последние годы.