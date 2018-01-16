(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Россия не собирается выходить из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, несмотря на текущую цену на этот ресурс выше 70 долларов за баррель, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Гайдаровского форума, сообщает ТАСС.

«Мы, в первую очередь, смотрим на баланс спроса и предложения. Цены для нас не главный фактор (для решения о выходе из сделки — прим. Т-и)», — ответил Новак на вопрос, считает ли он нужным выход из соглашения в связи с текущей ценой нефти.

Страны ОПЕК и не входящие в картель государства — экспортеры нефти решили сократить добычу нефти в конце 2016 года. Согласно условиям, стороны должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, который был принять за базовый уровень в сделке.

Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки).

Сделка, изначально действовавшая в первом полугодии 2017 года, уже продлевалась два раза: сначала — до конца марта 2018 года, а потом — до конца 2018 года. Цель сделки — убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало прошлого года превышали пятилетнюю норму на 380 млн баррелей.