Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Россия не собирается выходить из сделки ОПЕК+

16 января 2018, 15:42

Цены на нефть не являются главным фактором в решении о выходе из сделки, считает министр энергетики РФ.
Сделка ОПЕК+ может завершиться в 2018 году
Нефтяные компании Татарстана в 2009 году добыли 32,5 млн. тонн нефти
Малым нефтяным компаниям Татарстана оказывают антикризисную поддержку
«Татнефть» за 9 месяцев увеличила добычу нефти на полпроцента
Буровики «Татнефти» подводят итоги года

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Россия не собирается выходить из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, несмотря на текущую цену на этот ресурс выше 70 долларов за баррель, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Гайдаровского форума, сообщает ТАСС.

«Мы, в первую очередь, смотрим на баланс спроса и предложения. Цены для нас не главный фактор (для решения о выходе из сделки — прим. Т-и)», — ответил Новак на вопрос, считает ли он нужным выход из соглашения в связи с текущей ценой нефти.

Страны ОПЕК и не входящие в картель государства — экспортеры нефти решили сократить добычу нефти в конце 2016 года. Согласно условиям, стороны должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, который был принять за базовый уровень в сделке. 

Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки).

Сделка, изначально действовавшая в первом полугодии 2017 года, уже продлевалась два раза: сначала — до конца марта 2018 года, а потом — до конца 2018 года. Цель сделки — убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало прошлого года превышали пятилетнюю норму на 380 млн баррелей.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter