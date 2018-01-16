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Скончался известный участник КВН Владимир Дуда

16 января 2018, 15:26 , Фото: ria.ru

Скончался известный участник КВН Владимир Дуда Причиной смерти кавээнщика стал инсульт.

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Игрок КВН, член команды «НГУ» Владимир Дуда скончался в Новосибирске. О смерти артиста в «Фейсбуке» сообщила телеведущая Татьяна Лазарева.

По ее словам, причиной смерти стал инсульт. Лазарева рассказала также, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти кавээнщика.

По словам телеведущей, Владимир Дуда был бесконфликтным, добрым и порядочным человеком.

«<…> Вовка абсолютно бесконфликтный человек, вот так бывает, да, я таких редко видела в жизни. Хороший, веселый и очень добрый и порядочный <…>», — написала Лазарева на своей странице.

Владимир Дуда был членом команды «НГУ», которая становилась чемпионом Высшей лиги КВН в 1987 – 1988-м, 1991-м и 1993 годах.


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