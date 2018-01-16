Скончался известный участник КВН Владимир Дуда

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Игрок КВН, член команды «НГУ» Владимир Дуда скончался в Новосибирске. О смерти артиста в «Фейсбуке» сообщила телеведущая Татьяна Лазарева.

По ее словам, причиной смерти стал инсульт. Лазарева рассказала также, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти кавээнщика.



По словам телеведущей, Владимир Дуда был бесконфликтным, добрым и порядочным человеком.



«<…> Вовка абсолютно бесконфликтный человек, вот так бывает, да, я таких редко видела в жизни. Хороший, веселый и очень добрый и порядочный <…>», — написала Лазарева на своей странице.



Владимир Дуда был членом команды «НГУ», которая становилась чемпионом Высшей лиги КВН в 1987 – 1988-м, 1991-м и 1993 годах.