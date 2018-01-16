В ИА «Татар-информ» члены ОП РТ расскажут о реализации избирательных прав граждан

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Завтра, 17 января, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о роли Общественной палаты РТ в мониторинге реализации избирательных прав граждан.
Спикерами мероприятия станут председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин, заместитель председателя Общественной палаты РТ, руководитель рабочей группы Кирилл Пономарев.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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