Полиция Казани не нашла взрывных устройств в ТЦ «Сувар Плаза»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Информация о взрывном устройстве в казанском торгово-офисном центре «Сувар Плаза» не подтвердилась. Полицейские не обнаружили в здании каких-либо предметов, представляющих угрозу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Оцепление снято, расположенные в торговом центре организации возобновили работу.

Сегодня в 11 часов единый номер экстренных служб 112 позвонил неизвестный и сообщил, что одно из торгово-офисных центров на улице Спартаковской в Казани заминировано.

На место происшествия были направлены сотрудники МВД Татарстана, в том числе кинологи и саперы, а также сотрудники Управления МВД России по Казани и находившиеся поблизости наряды полиции.

Из здания были эвакуированы около 600 человек, сейчас полиция ищет телефонного террориста.