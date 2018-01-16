В Челнах отремонтируют два молодежных центра и пять подростковых клубов

(Набережные Челны, 16 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в текущем году отремонтируют два молодежных центра и пять подростковых клубов, сообщили на деловом вторнике в мэрии.

Пройдет реконструкция за счет республиканских средств в молодежных центрах «Нур» и «Шатлык». На их ремонт выделяется 30,6 млн рублей, в том числе 2 млн рублей – на приобретение оборудования.

Также в текущем году планируется выполнить капитальный ремонт пяти подростковых клубов на 10,6 млн рублей.

Кроме того, в списке на капремонт числятся еще три социально значимых учреждения города: реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Солнышко», социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» и центр для бездомных «Перекресток». На три объекта выделено 8,2 млн рублей.