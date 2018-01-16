«Почта России» сэкономит более 280 млн рублей на бензине для машин

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). «Почта России» занимается масштабным обновлением своего автопарка. Новые машины позволят уменьшить топливные расходы, а также повысят качество почтового сервиса. Об этом сообщается на официальном портале «Почты России».

В прошлом году почтовый оператор приобрел 2,6 тыс. новых автомобилей для своего автопарка.

«Закупленные машины обладают оптимальным соотношением цены и качества и позволяют снизить затраты предприятия на закупку топлива», — говорится в сообщении на сайте.

Кроме обновления автопарка в «Почте России» заключили льготные контракты с поставщиком топлива. Благодаря этому автопарк почтовой службы будет заправляться со скидкой 2,4 процента от текущих цен на заправках. Итоговая экономия на топливе составит более 280 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Обновленный автопарк «Почты России» в основном состоит из автомобилей отечественного производства — Lada Largus, грузовых фургонов «ГАЗон NEXT», «ГАЗель NEXT», «ГАЗель Бизнес», а также полноприводных ГАЗ «Соболь 4×4», отмечается в сообщении на сайте.