(Елабуга, 16 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Упавшая с моста в Елабуге девушка пыталась сделать селфи. Об этом сегодня сообщили в Елабужском ОВД.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 26-летняя девушка упала с десятиметровой высоты накануне в 22.40.

По информации полицейских, девушка была нетрезва и пыталась сделать селфи. Для этого она встала на перила, ее придерживал молодой человек. В какой-то моменит девушка поскользнулась, а парень не смог ее удержать.

От госпитализации сразу после падения пострадавшая отказалась. Однако сегодня повторно обратилась в больницу, где ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Состояние девушки врачи оценили как средней степени тяжести. У пострадавшей зафиксированы травмы рук.