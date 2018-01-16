Для сдающих туристам квартиры посуточно могут ввести патентную систему

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Граждан, сдающих квартиры посуточно для туристов, могут перевести на патентную систему. С таким предложением выступил зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Мы говорим про индивидуальные средства. Мы предложили патентную систему. Будем сейчас этот вопрос прорабатывать», — отметил он. По словам Кривоносова, на рынке нужно установить нормальное соотношение цены и качества услуг по размещению.

Проблема завышенных цен на размещение обострилась в России в преддверии чемпионата мира по футболу. В городах ЧМ сдаются частные апартаменты и квартиры.

«Различные сервисы выставляют цены, которые можно признать фантастическими», — отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Рекорд был отмечен в Саранске, где квартира за полмесяца стоит более двух миллионов рублей, сказал он.