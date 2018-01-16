В столкновениях у здания Рады в Киеве пострадал полицейский

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Один сотрудник правоохранительных органов пострадал в результате столкновений с митингующими возле здания Верховной Рады в центре Киева, передает RT.
В Верховной Раде Украины в Киеве рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса. Митингующуе подожгли российский флаг, автомобильные шины и устроили стычки с полицией.
Митингующие применили слезоточивый газ против правоохранителей, начали бросать брусчатку, покрышки и другие предметы. В результате столкновений пострадал один полицейский. За нарушение общественного порядка задержан один участник акции.