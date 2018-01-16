Мухаметшин: Татарстан заинтересован в укреплении межпарламентских связей с Беларусью

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Татарстан заинтересован в укреплении межпарламентских связей с Беларусью. Об этом заявил сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олегом Исаевым, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Усиление наших контактов по всем направлениям будет служить авторитету и России, и Беларуси», – считает Председатель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин отметил, что созданное в 2011 году отделение Посольства Республики Беларусь в РФ в столице РТ серьезно способствовало сближению связей двух республик во многих областях, особенно в экономике, сельском хозяйстве и культуре. Глава парламента подчеркнул, что возможности сотрудничества Татарстана и Беларуси значительно выше. По словам Фарида Мухаметшина, в рамках российско-белорусских отношений Татарстан «всегда готов подставить региональное плечо».

Как рассказал Олег Исаев, по предварительным итогам 2017 года двусторонний внешнеторговый оборот превысил 1 миллиард долларов. Татарстан входит в список особо значимых субъектов Российской Федерации по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью.

«В результате тесного сотрудничества в обеих республиках созданы миллионы рабочих мест, что говорит об уверенности в завтрашнем дне. Самое главное – наши торгово-экономические связи показывают важность мирного существования и сотрудничества, что на сегодняшний день крайне актуально», – подчеркнул дипломат и добавил, что между двумя республиками активно развивается сотрудничество в области медицины, в частности, по созданию симуляционных центров нового поколения на базе медицинских и образовательных учреждений Беларуси.

Олег Исаев также сообщил, что с 26 апреля авиакомпания «Белавиа» четыре раза в неделю начнет выполнять рейсы между Минском и Казанью. «Надеюсь, что прямое авиасообщение будет способствовать развитию и усилению наших торгово-экономических взаимоотношений. Кроме того, и в Беларуси, и в Татарстане имеется очень мощный туристический потенциал», – отметил он.

В апреле текущего года Министерством культуры Республики Татарстан совместно с Министерством культуры Республики Беларусь планируется проведение Дней культуры Татарстана в Беларуси. Фарид Мухаметшин выразил надежду, что данное мероприятие придаст новый импульс двусторонним отношениям.