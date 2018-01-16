Медведев: Блокчейн станет частью повседневной жизни наряду с Интернетом

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Технология блокчейн станет частью повседневной жизни, даже если криптовалюты спустя несколько лет исчезнут, сообщает ТАСС со ссылкой на Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

В современной экономике «открываются новые конкурентные сферы, которые раньше трудно было даже представить», отметил Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума.

Сейчас «существуют самые разные подходы к криптовалютам — от запретительных до абсолютно либеральных», отметил Премьер-министр.

«И всех сегодня волнует вопрос — где предел этой криптовалютной гонке? Или, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции?» — добавил он.

Глава Кабмина провел аналогию с развитием технологии Интернет, которую развивали в том числе и компании, которые давно ушли с рынка.

«Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится известный сценарий, который случился в начале 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося Интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли. Но сама технология Интернет не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль», — заметил он.

«Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой они развиваются, — блокчейн — станет частью повседневной реальности», — добавил Медведев.