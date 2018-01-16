«КАМАЗ» получил право использовать знак Роскачества

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). «КАМАЗ» стал дипломантом программы Роскачества и получил право маркировать свою продукцию соответствующим знаком. О этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Программа Роскачества призвана наполнить отечественный рынок высококачественными товарами. В ее рамках производство «КАМАЗа» прошло через всестороннюю экспертизу, отмечается в сообщении на сайте.

В итоге грузовики производства «КАМАЗа» получили самую высокую оценку качества от экспертов Роскачества. Автомобили были признаны конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынках.