Минниханов попросил Думу с большей определенностью решать вопросы по региональной налоговой политике

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов обратился к главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам РФ Андрею Макарову с просьбой с большей определенностью принимать решения, которые касаются перераспределения налогов между региональными бюджетами и центром.

«Я хочу вас попросить, как председателя комитета, не трогайте ничего. Установили налоговые перераспределения — давайте пять лет поработаем. Я буду понимать, сколько доходов я буду иметь», — заявил Минниханов на Гайдаровском форуме.

Он напомнил о решениях Госдумы РФ, которые связаны с перераспределением акцизов на средние дистилляты. В итоге долю норматива зачисления акцизов на средние дистилляты для регионов снизили со 100 до 50 процентов. Также Президент Татарстана напомнил о новых нормативах перераспределения налога на прибыль (ранее 18 процентов в бюджет субъекта, с 2017 года — 17 процентов).

«Вот налог на прибыль один процент — забрали. Средние дистилляты — забрали. Вы принимаете решение — движимое и недвижимое имущество. Это наш доход. Почему вы такие решения принимаете? Или по вычетам из подоходного налога. Почему вы принимаете без нас какие-то льготы? Понятно, у каждого свои интересы. Просьба, чтобы это все было понятно. Иначе у нас не будет мотивации к росту эффективности и созданию рабочих мест», — добавил Минниханов.