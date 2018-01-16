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Экономика и финансы

Медведев: Роботизация в России создаст условия для роста зарплат

16 января 2018, 16:12

Прогресс может привести к трансформации представлений о правах на интеллектуальную собственность, отметил Премьер-министр РФ.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Роботизация не подстегнет безработицу в России и создаст условия для роста зарплат, заявил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме. Об этом сообщает ТАСС. 

Автоматизация и роботизация могут положительно повлиять на рынок труда и создать условия для повышения производительности труда и роста зарплат, отметил он.

По словам Медведева, прогресс может привести к трансформации представлений о правах на интеллектуальную собственность. В связи с этим будут меняться налоговое и гражданское законодательство, а со временем это может сказаться на уголовном и процессуальном законодательствах, добавил Премьер-министр РФ.

 


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