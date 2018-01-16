Уголовное дело об особо крупном вымогательстве и мошенничестве в Челнах вернули в прокуратуру

(Набережные Челны, 16 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Верховный суд РТ вернул в прокуратуру уголовное дело об особо крупном вымогательстве и мошенничестве, фигурантами по которому проходят известный в Челнах бизнесмен Дамир Бибишев и его сообщник Олег Гордевич, сообщила пресс-служба Верховного суда РТ.

Задержание Бибишева и Гордевича произошло в 2015 году при попытке передачи 7 млн рублей, которые, по словам потерпевшего – владельца развлекательного клуба «Мираж» Сергея Федосова, у него потребовали в качестве оплаты за урегулирование вопроса с арестом нежилого помещения. Общая сумма вознаграждения должна была составить свыше 20 млн рублей.

Фигурантам дела были предъявлены два основных обвинения – в вымогательстве в особо крупном размере и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Суд начался в феврале 2017 года и должен был сегодня завершиться. Процесс проходил в закрытом режиме. Журналистов не допустили даже на оглашение приговора. Объяснений, по какой причине уголовное дело возвращено в прокуратуру, не последовало.