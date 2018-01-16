В Советском районе Казани пройдет первая в новом году ярмарка вакансий

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Первая в этом году ярмарка вакансий пройдет 25 января в филиале центра занятости населения Казани по Советскому району. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Соискатели смогут встретиться с инспекторами отделов кадров предприятий района, получить информацию о свободных рабочих местах, получить консультации по вопросам труда и занятости, государственных гарантий, профессионального обучения», — отметили в пресс-службе.

Мини-ярмарка вакансий будет организована с 9 утра до 12 часов дня. Мероприятие пройдет по адресу: Казань, ул. Журналистов 13а. Вход и услуги для посетителей бесплатные.

