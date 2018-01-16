В Татарстане пройдут обучающие семинары для членов избирательных комиссий

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Татарстане пройдут обучающие семинары для членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РТ.

На семинарах особое внимание будет уделено работе с «мобильными избирателями» — гражданами, находящимися в отпуске, командировке или проживающими не по месту прописки. Для участия в голосовании данным избирателям необходимо заполнить онлайн-заявление на сайте госуслуг, заполнить заявление в многофункциональном центре или территориальной избирательной комиссии с 31 января по 12 марта, а с 25 февраля — в любой участковой избирательной комиссии.

Одной из тем обучения станет работа членов участковых избиркомов с комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Каждый такой комплекс оборудован сканирующим устройством для ввода бюллетеней и принимает одновременно только один бюллетень. Подделать результаты голосования с помощью хакерской атаки невозможно — комплекс не подключен к сети Интернет.

Обучение включает и теоретическую часть — рассмотрение жалоб, заявлений, работу со списком избирателей и протоколами. Семинар завершится деловой игрой, направленной на детальную отработку действий членов комиссий непосредственно в день голосования.

Обучение членов избирательных комиссий Камско-Устьинского района пройдет 16 января, в 11:00, по адресу: ул. Калинина, 31.

Обучение членов избирательных комиссий Верхнеуслонского района пройдет 16 января, в 15:00, по адресу: ул. Чехова,18.

Обучение членов избирательных комиссий Арского района пройдет 17 января, в 08:00, по адресу: ул. Советская площадь, 14.

Обучение членов избирательных комиссий Атнинского района пройдет 17 января, в 11:00, по адресу: ул. Советская, 38.

Обучение членов избирательных комиссий Высокогорского района пройдет 17 января, в 15:00, по адресу: ул. Кооперативная, 5.

Обучение членов избирательных комиссий Сабинского района пройдет 18 января, в 08:00, по адресу: ул. Г. Закирова,52.

Обучение членов избирательных комиссий Тюлячинского района пройдет 18 января, в 11:00, по адресу: ул. Ленина, 46.

Обучение членов избирательных комиссий Пестречинского района пройдет 18 января, в 15:00, по адресу: ул. Советская,18.