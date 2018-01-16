Разлученные в роддоме Елабуги близнецы встретились спустя 45 лет

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В двух семьях из Татарстана – Столяровых и Калининых – произошла долгожданная встреча близнецов, разлученных еще в роддоме. Любовь Калинина и Надежда Столярова встретились спустя 45 лет, передает «5 канал».



Девочки появились на свет в роддоме Елабуги в 1969 году, с собой мать забрала только одну из сестер. Свой поступок женщина объяснила просто – жили бедно, в семье уже подрастали двое старших детей.



Маленькая Люба осталась в роддоме, затем попала в интернат, и в 1972 году девочку взяла на воспитание приемная семья из Нижнекамска. До трех лет мама и бабушка посещали малышку в Елабужском детском доме-интернате, но после удочерения связь с дочерью оборвалась.



Родные одной из сестер долгое время пытались отыскать женщину, как две капли воды похожую на их маму, однако многочисленные запросы в социальные службы и правоохранительные органы результатов не давали. Где она живет сейчас и под какой фамилией, было неизвестно.



Перед Новым 2018 годом случилось чудо – племянница случайно нашла тетю в социальной сети «Одноклассники» по имени и дате рождения. Любовь Калинина ответила, что ее действительно удочерили в 1972 году из Елабужского дома-интерната. Новый год две сестры встречали уже вместе.