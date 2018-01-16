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Новости о Менделеевском районе объединят в сборник

16 января 2018, 22:55

К сегодняшнему дню уже определено, какой будет структура сборника.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Новости о Менделеевском районе объединят в сборник, который подготовят сотрудники Елабужского института КФУ. Об этом сообщает ИЦ «Менделеевск».

В настоящее время для работы над материалами создана специальная группа, которая наведается в архив в поисках сведений о районе.

К сегодняшнему дню уже определено, какой будет структура сборника, сейчас конкретизируются источники, составляется историография.

К работе планируют присоединиться педагоги Менделеевского района.


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