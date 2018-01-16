Российский рынок грузовых автомобилей в 2017 году вырос в полтора раза

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Объем российского рынка новых грузовых автомобилей в 2017 году составил более 80 тыс. единиц, что превышает показатель 2016 года более чем на 50 процентов, сообщает агентство «Автостат».

На долю «КАМАЗа» пришлась третья часть от общего объема грузовых автомобилей (более 26 тыс. авто). В пятерку лидеров также вошли ГАЗ, Volvo, Scania и Mercedes-Benz.

Кроме того, в 2017 году на два процента увеличился объем вторичного рынка легковых автомобилей. Лидером российского рынка авто с пробегом стала LADA — на ее долю пришлось почти 30 процентов от общего объема.