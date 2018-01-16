В Поволжье пройдет олимпиада школьников «Будущее медицины»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Чтобы выявить одаренных и талантливых детей, Казанский государственный медицинский университет проведет Поволжскую открытую олимпиаду школьников «Будущее медицины», сообщает дирекция сайта вуза.

Олимпиада проводится с 2010 года, вузы-организаторы – Казанский, Самарский, Кировский и Башкирский медицинские университеты, Ижевская и Нижегородская медицинские академии.

В олимпиаде могут участвовать ученики 9 – 11-х классов школ. Олимпиада проводится по комплексу предметов «Медицина» (общеобразовательные предметы – химия и биология).

Олимпиада проходит в два этапа: первый проводится в заочной форме, в период с 16 января по 16 февраля, второй этап – в очной форме – 25 марта в Казанском ГМУ. Задания будут опубликованы на сайте университета.

В 2017 году в олимпиаде «Будущее медицины» приняли участие 255 школьников из 13 субъектов Российской Федерации и 31 муниципального образования Татарстана. Трое из четырех призеров стали студентами КГМУ. В том же году Поволжская открытая олимпиада «Будущее медицины» вошла во всероссийский перечень олимпиад школьников.